يلعب MODEL ARCHITECTS دورا في تقديم الحلول الاستشارية الشاملة و المتكاملة لعملائه , من خلال خبرات كوادره الفنيه المتخصصه , وشراكاته الاستراتيجيه مع بيوت الاستشارات العالميه في جميع المجالات التي تتعلق بالاستشارات الهندسية من نصاميم معمارية وتخطيط عمراني والاشراف وادارة المشاريع .
- الخدمات
- التصاميم المعمارية -التصميم الداخلي – الاشراف الهندسي – ادارة المشاريع – المخططات التنفيذية
- موقع الخدمة
- الرياض السعودية
- العنوان
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طريق الملك عبدالعزيز
13322 الرياض السعودية
المملكة العربية السعودية
+966-500866803