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MODEL ARCHITECTS
مكاتب هندسية في الرياض السعودية
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التعليقات (5)
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    يلعب MODEL ARCHITECTS دورا في تقديم الحلول الاستشارية الشاملة و المتكاملة لعملائه , من خلال خبرات كوادره الفنيه المتخصصه , وشراكاته الاستراتيجيه مع بيوت الاستشارات العالميه في جميع المجالات التي تتعلق بالاستشارات الهندسية من نصاميم معمارية وتخطيط عمراني والاشراف وادارة المشاريع .

    الخدمات
    التصاميم المعمارية -التصميم الداخلي – الاشراف الهندسي – ادارة المشاريع – المخططات التنفيذية
    موقع الخدمة
    الرياض السعودية
    العنوان
    طريق الملك عبدالعزيز
    13322 الرياض السعودية
    المملكة العربية السعودية
    +966-500866803

    التعليقات

    م. خالد سلامة
    منذ 12 اشهر
    Ibrahim Bashir
    جيد جدا
    منذ حوالي سنة
    Faiz Uddin
    منذ اكثر من 4 سنوات
    5 أظهر كل تعليقات
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