يلعب MODEL ARCHITECTS دورا في تقديم الحلول الاستشارية الشاملة و المتكاملة لعملائه , من خلال خبرات كوادره الفنيه المتخصصه , وشراكاته الاستراتيجيه مع بيوت الاستشارات العالميه في جميع المجالات التي تتعلق بالاستشارات الهندسية من نصاميم معمارية وتخطيط عمراني والاشراف وادارة المشاريع .