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Engvice
مكاتب هندسية في Cairo, مصر
نظرة عامة 0مشاريع (0) 1كتاب الافكار (1)
التعليقات (1)
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    • من نحن؟

    يتكون ENGVICE من فريق من الخبراء المهندسين في كافة التخصصات الهندسية؛ يسعون وراء هدف واحد وهو توفير وجهة هندسية ذات علامة تجارية عالمية موثوقة ومتفوقة في مجال الهندسة.


    لماذا نحن؟

    الهندسة هي مجال دقيق لا يحتمل الخطأ! لذا فعليك باعتماد أعمالك دائمًا مع أصحاب الخبرة والمصداقية والكفائة. وهو ما نحاول دائمًا توفيره في شركتنا لنكون أهلا للثقة في جميع أعمالنا مع جميع عملائنا!


    كيف يمكننا مساعدتك؟

    إذا ذُكرت الهندسة ذُكرت ENGVICE! فنحن نستطيع مساعدتك بكفاءة في أيٍّ مما يتعلق بالمسائل الهندسية. سواءً كان ذلك عن بُعد أو عبر مقابلة شخصية أو عبر إيفاد أحد مهندسينا المتخصصين.


    كيف تتواصل معنا؟

    إذا كان لديك أحد الطلبات (خدمات أو مشاريع معينة) في أي فرع من الفروع الهندسية؛ فيمكنك التواصل معنا بسهولة هاتفيًّا أو واتساب أو بريديًّا عبر البيانات الموضحة بموقع الشركة

    موقع الخدمة
    Cairo, مصر
    العنوان
    00000 Cairo, مصر
    مصر
    +20-1090475775 Engvice.com

    التعليقات

    MOSTAFA EBEID MOSTAFA EBEID
    محترفين وملتزمين بالوقت بتاعهم وبينفذوا اي تعديلات 
    منذ اكثر من 2 سنوات
    تاريخ المشروع: أكتوبر 2019
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