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المركز العالمي
أعمال تنظيف في الرياض السعودية
نظرة عامة 4مشاريع (4) 2كتاب الافكار (2)
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مشاريع

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    • شركة عزل فوم بالرياض وافضل انواع العزل الكويتية والالمانية, المركز العالمي المركز العالمي مساحات تجارية MDF Blue
    شركة عزل فوم بالرياض وافضل انواع العزل الكويتية والالمانية, المركز العالمي المركز العالمي مساحات تجارية MDF Green
    شركة عزل فوم بالرياض وافضل انواع العزل الكويتية والالمانية
    مكافحة الحشرات المنزليه, المركز العالمي المركز العالمي مساحات تجارية MDF Blue
    مكافحة الحشرات المنزليه, المركز العالمي المركز العالمي مساحات تجارية MDF Black
    مكافحة الحشرات المنزليه, المركز العالمي المركز العالمي مساحات تجارية MDF Blue
    +3
    مكافحة الحشرات المنزليه
    كشف تسربات المياه بدون تكسير, المركز العالمي المركز العالمي مساحات تجارية Amber/Gold
    كشف تسربات المياه بدون تكسير
    رش الدفان ضد النمل الابيض بالرياض, المركز العالمي المركز العالمي مساحات تجارية
    رش الدفان ضد النمل الابيض بالرياض, المركز العالمي المركز العالمي مساحات تجارية MDF Red
    رش الدفان ضد النمل الابيض بالرياض, المركز العالمي المركز العالمي مساحات تجارية MDF Blue
    +3
    رش الدفان ضد النمل الابيض بالرياض

     مكافحة حشرات بالرياض من اكثر الامور تعقيدا هي ملاحقة الحشرات المنزلية الموجودة في بيتك، هذه هي التي تأتي الى بيتك دون سابق إنذار، فأنت في استقبال ضيفا غير مرغوب فيه نهائيا ، لاسيما أن الحشرات أكثر الكائنات الحية ضررا على البشر ، وهنا يأتي دور المبيدات الحشرية التي تقوم بالتخلص من الحشرات بجميع أنواعها ، لكن اختيار المبيد المناسب هو الذي يرجع إلى خبرة الشركة التي قمت باختيارها ، لذا يجب وضع معايير هامة يجب توافرها في الشركة التي تقوم لإبادة الحشرات في بيتك او مؤسستك .

    https://www.tsaropat.com/ 8 7


    الخدمات
    مكافحة الحشرات و كشف تسربات
    موقع الخدمة
    الرياض السعودية
    العنوان
    36 شارع محمد بن عبدالرحمن
    12683 الرياض السعودية
    المملكة العربية السعودية
    +966-538353182 www.tsaropat.com
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