سلام . ترحب بكم مجموعه سنترال كارجو للانضمام للمزايا العديدة الخاصة بعملائنا خاصة في مصر وبالتحديد العاملين في قطاع الصناعة والتطوير العقاري.ان سابقة اعمالنا والمتماشية مع المتطلبات والاجراءات الحكومية تتيح لعملائنا استيراد منتجات عالية الجودة والتميز وباسعار تنافسية جدا نظرا لانعدام الوسطاء (من المصنع للمصنع او للمشروع) حيث انه مسموح للمصانع للمطورين واصحاب المشاريع الانشائية استيراد كافة المنتجات (مستلزمات انتاج .خامات بناء.مواد تشطيب بورسلين رخام وكهربائيات ومصاعد وسلالم متحركة وغيره الكثير مما تم تصديره فعليا من خلال شركتنا بالصين. سواء منتجات متوفره او تصنيع خاص مميز للمشروع .واخيرا ان فرصة الاستيراد المباشر برخصة المصنع اوالمشروع موفرة ومثمرة للغاية. وتوفر سنترال كارجو المساعدة للعملاء بداية بدعوات الزيارة والشراء والشحن وغيرة الكثير من الخدمات اللوجستية حتى وصول البضائع . وللمزيد من المعلومات والرد على الاسفسارات برجاء التواصل عن طريق مكاتبنا في مصر والامارات والصين على البريد الالكتروني اللاحق وشك