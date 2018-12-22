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ArchiSton
مكاتب هندسية في Dammam السعودية
نظرة عامة 3مشاريع (3) 0كتاب الافكار (0)
التعليقات (0)
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مشاريع

مشروع جديد
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    • التصميم الداخلى لمجالس عربية مودرن - نسائي ورجالي, ArchiSton ArchiSton غرفة المعيشة
    التصميم الداخلى لمجالس عربية مودرن - نسائي ورجالي, ArchiSton ArchiSton غرفة المعيشة
    التصميم الداخلى لمجالس عربية مودرن - نسائي ورجالي, ArchiSton ArchiSton غرفة المعيشة
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    التصميم  الداخلى لمجالس عربية مودرن - نسائي ورجالي
    غرفة ملابس مودرن وحديثة, ArchiSton ArchiSton غرفة الملابس
    غرفة ملابس مودرن وحديثة, ArchiSton ArchiSton غرفة الملابس
    غرفة ملابس مودرن وحديثة, ArchiSton ArchiSton غرفة الملابس
    غرفة ملابس مودرن وحديثة
    تصميم داخلي لشقة وتصميم مطبخ فاخر ومودرن, ArchiSton ArchiSton غرفة المعيشةإضاءة
    تصميم داخلي لشقة وتصميم مطبخ فاخر ومودرن, ArchiSton ArchiSton غرفة المعيشةخزانات التلفزيون الجانبية
    تصميم داخلي لشقة وتصميم مطبخ فاخر ومودرن, ArchiSton ArchiSton غرفة المعيشةكراسي ومقاعد
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    تصميم داخلي لشقة وتصميم مطبخ فاخر ومودرن

     اركستون للاستشارات الهندسية وادارة المشروعات

    من ابرز المكاتب الهندسية التي تقدم حلول هندسية ابداعية  متكاملة ،يضم فريق من امهر المهندسين في مختلف

    التخصصات الهندسية(انشائي – معماري- صحي -كهرباء-تخطيط – ادارة مشروعات-تكييف

    -اشراف علي التنفيذ-تنفيذ).حريصون على تقديم خدماتنا بجودة عالية وعناية بالتفاصيل

    ، بطريقتنا الخاصة في عرض وتسليم المخططات ومناقشتها . لدينا شبكة علاقة واسعه مع

    شركائنا من المكاتب السعودية والخليجية

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    الخدمات
    • <تنسيق الحدائق
    • لاند سكيب
    • التصميمات المعمارية
    • التصميمات الانشائية
    • الاشراف والبناء
    • ادارة المشروعات
    • ديكور
    • مخططات فلل
    • مجالس عربية
    • اعرض كل 9 خدمات
    موقع الخدمة
    السعودية و مصر
    العنوان
    13 street
    31146 Dammam السعودية
    المملكة العربية السعودية
    +966-570972394 archiston.com/ar
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