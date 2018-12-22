اركستون للاستشارات الهندسية وادارة المشروعات

من ابرز المكاتب الهندسية التي تقدم حلول هندسية ابداعية متكاملة ،يضم فريق من امهر المهندسين في مختلف

التخصصات الهندسية(انشائي – معماري- صحي -كهرباء-تخطيط – ادارة مشروعات-تكييف

-اشراف علي التنفيذ-تنفيذ).حريصون على تقديم خدماتنا بجودة عالية وعناية بالتفاصيل

، بطريقتنا الخاصة في عرض وتسليم المخططات ومناقشتها . لدينا شبكة علاقة واسعه مع

شركائنا من المكاتب السعودية والخليجية

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