اركستون للاستشارات الهندسية وادارة المشروعات
من ابرز المكاتب الهندسية التي تقدم حلول هندسية ابداعية متكاملة ،يضم فريق من امهر المهندسين في مختلف
التخصصات الهندسية(انشائي – معماري- صحي -كهرباء-تخطيط – ادارة مشروعات-تكييف
-اشراف علي التنفيذ-تنفيذ).حريصون على تقديم خدماتنا بجودة عالية وعناية بالتفاصيل
، بطريقتنا الخاصة في عرض وتسليم المخططات ومناقشتها . لدينا شبكة علاقة واسعه مع
شركائنا من المكاتب السعودية والخليجية
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- الخدمات
- <تنسيق الحدائق
- لاند سكيب
- التصميمات المعمارية
- التصميمات الانشائية
- الاشراف والبناء
- ادارة المشروعات
- ديكور
- مخططات فلل
- مجالس عربية
- اعرض كل 9 خدمات
- موقع الخدمة
- السعودية و مصر
- العنوان
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13 street
31146 Dammam السعودية
المملكة العربية السعودية
+966-570972394 archiston.com/ar