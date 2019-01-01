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مكتب بن طالب للاستشارات الهندسية والمقاولات
مكاتب هندسية في صنعاء‎
نظرة عامة 7مشاريع (7) 0كتاب الافكار (0)
التعليقات (3)
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مشاريع

مشروع جديد
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    • الخرسانة, مكتب بن طالب للاستشارات الهندسية والمقاولات مكتب بن طالب للاستشارات الهندسية والمقاولات
    الخرسانة, مكتب بن طالب للاستشارات الهندسية والمقاولات مكتب بن طالب للاستشارات الهندسية والمقاولات
    الخرسانة, مكتب بن طالب للاستشارات الهندسية والمقاولات مكتب بن طالب للاستشارات الهندسية والمقاولات
    +7
    الخرسانة
    مقاولات عامة, مكتب بن طالب للاستشارات الهندسية والمقاولات مكتب بن طالب للاستشارات الهندسية والمقاولات
    مقاولات عامة, مكتب بن طالب للاستشارات الهندسية والمقاولات مكتب بن طالب للاستشارات الهندسية والمقاولات
    مقاولات عامة, مكتب بن طالب للاستشارات الهندسية والمقاولات مكتب بن طالب للاستشارات الهندسية والمقاولات
    +3
    مقاولات عامة
    تركيب منظومات الطاقة الشمسية, مكتب بن طالب للاستشارات الهندسية والمقاولات مكتب بن طالب للاستشارات الهندسية والمقاولات
    تركيب منظومات الطاقة الشمسية, مكتب بن طالب للاستشارات الهندسية والمقاولات مكتب بن طالب للاستشارات الهندسية والمقاولات
    تركيب منظومات الطاقة الشمسية, مكتب بن طالب للاستشارات الهندسية والمقاولات مكتب بن طالب للاستشارات الهندسية والمقاولات
    +2
    تركيب منظومات الطاقة الشمسية
    مسح الأراضي واسقاطها, مكتب بن طالب للاستشارات الهندسية والمقاولات مكتب بن طالب للاستشارات الهندسية والمقاولات
    مسح الأراضي واسقاطها, مكتب بن طالب للاستشارات الهندسية والمقاولات مكتب بن طالب للاستشارات الهندسية والمقاولات
    مسح الأراضي واسقاطها, مكتب بن طالب للاستشارات الهندسية والمقاولات مكتب بن طالب للاستشارات الهندسية والمقاولات
    +2
    مسح الأراضي واسقاطها
    تصاميم ومخططات, مكتب بن طالب للاستشارات الهندسية والمقاولات مكتب بن طالب للاستشارات الهندسية والمقاولات
    تصاميم ومخططات, مكتب بن طالب للاستشارات الهندسية والمقاولات مكتب بن طالب للاستشارات الهندسية والمقاولات
    تصاميم ومخططات, مكتب بن طالب للاستشارات الهندسية والمقاولات مكتب بن طالب للاستشارات الهندسية والمقاولات
    +8
    تصاميم ومخططات
    تركيب منظومات الطاقة الشمسية, مكتب بن طالب للاستشارات الهندسية والمقاولات مكتب بن طالب للاستشارات الهندسية والمقاولات
    تركيب منظومات الطاقة الشمسية, مكتب بن طالب للاستشارات الهندسية والمقاولات مكتب بن طالب للاستشارات الهندسية والمقاولات
    تركيب منظومات الطاقة الشمسية, مكتب بن طالب للاستشارات الهندسية والمقاولات مكتب بن طالب للاستشارات الهندسية والمقاولات
    +2
    تركيب منظومات الطاقة الشمسية
    اعرض كل 7 المشاريع

    Civil engineering company

    Bin Talib Office for Engineering Consultancy and Contracting

    نقدم جميع الخدمات المتخصصة بكافة المجالات التالية:

    إستشارات هندسية - مقاولات - دراسات - تحليل - إنشاء - تصميم - تخطيط - تنفيذ - ترميم - إشراف - دراسة طرقات - مسح وتخطيط الأراضي - تصميم مخططات (إنشائية - معمارية) - كهرباء - طاقة شمسية - هندسة ديكور.


    رابط صفحتنا على الفيسبوك:

    بن طالب للاستشارات الهندسية والمقاولات العامة

    https://www.facebook.com/BenTaleb.ECGC


    رابط موقعنا الجغرافي على خرائط جوجل:

    مكتب بن طالب للاستشارات الهندسية والمقاولات

    مدرسة المقبلي، 45, صنعاء‎، اليمن

    https://maps.app.goo.gl/y1SWdUoKoL2y6xTGA


    رابط مدونتنا على بلوجر:

    https://www.bentaleb-office.blogspot.com


    رابط صفحتنا في Google

    https://g.page/ben-taleb-office-St45?gm


    رابط صفحتنا على الويب Site

    https://bentaleb-office.business.site


    للتواصل او الإستفسار يرجى الأتصال على الأرقام التالية:

    (00967-773680805) - (01-245868)

    ( 00967-771192288) - (00967-773779923)

    الخدمات
    • إستشارات هندسية
    • مهندس استشاري
    • تصاميم هندسية
    • تصميم
    • تحليل
    • انشاء
    • كهرباء
    • تركيب منظومات الطاقة الشمسية
    • مقاولات عامة
    • مسح الأراضي واسقاطها
    • تصاميم(إنشائية – معمارية)
    • دراسة طرقات
    • إشراف موقعي
    • تنفيذ
    • تصميم ديكورات
    • تخطيط
    • اعرض كل 16 خدمات
    موقع الخدمة
    • اليمن – الشرق الأوسط
    • Sanaã
    • اليَمَن
    • صنعاء‎
    العنوان
    مدرسة المقبلي، 45, صنعاء‎، اليمن
    123456 صنعاء‎
    اليمن
    +967-737751258 bentaleb-office-business.site

    التعليقات

    يوسف نبيل مرشد الاغبري يوسف نبيل مرشد الاغبري
    من مجرد تعاملي مع المكتب وجدت فيهم الإسلوب المتميز وتصاميم دقيقة التفاصيل وفائقة الروعة وكذلك دقة في المواعيد ومصداقية في إدارة المشاريع وتفاعل وتجاوب وفرض أي تجربة ناجحة لديهم.. متميزون دوما بصراحة.
    منذ أكثر من 1 سنة
    تاريخ المشروع: أغسطس 2020
    عدل
    mohmmed anam mohmmed anam
    من مجرد تعامل مع المكتب وجدت فيهم الاسلوب المتميز..التصاميم دقيقة التفاصيل وفائقه الروعة.. الدقة في المواعيد..والمصداقية في اداره المشاريع..وتفاعل وتجاوب وفرض اي تجربه ناجحة لديهم... متميزون دوما..ولكنهم الافضل..
    منذ أكثر من 1 سنة
    تاريخ المشروع: مايو 2019
    عدل
    ابوحمد انعم ابوحمد انعم
    مكتب رائع ماشاء الله، ومتميز وموفر جميع الخدمات والإمكانيات الهندسية ويحتوي ايضا على كادر من أفضل المهندسين الخبراء في مجال الهندسة وكذلك تجربتي معهم كانت ممتازة جدا واخلاقهم وتعاملهم مع عملائهم معتمد على الأخلاق واللباقة والذوق الراقي..أشكرههم جزيل الشكر وادعو ان يوفقهم الله لكل مافيه الخير.
    منذ أكثر من 1 سنة
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    3 أظهر كل تعليقات
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