Civil engineering company
Bin Talib Office for Engineering Consultancy and Contracting
نقدم جميع الخدمات المتخصصة بكافة المجالات التالية:
إستشارات هندسية - مقاولات - دراسات - تحليل - إنشاء - تصميم - تخطيط - تنفيذ - ترميم - إشراف - دراسة طرقات - مسح وتخطيط الأراضي - تصميم مخططات (إنشائية - معمارية) - كهرباء - طاقة شمسية - هندسة ديكور.
رابط صفحتنا على الفيسبوك:
بن طالب للاستشارات الهندسية والمقاولات العامة
https://www.facebook.com/BenTaleb.ECGC
رابط موقعنا الجغرافي على خرائط جوجل:
مكتب بن طالب للاستشارات الهندسية والمقاولات
مدرسة المقبلي، 45, صنعاء، اليمن
https://maps.app.goo.gl/y1SWdUoKoL2y6xTGA
رابط مدونتنا على بلوجر:
https://www.bentaleb-office.blogspot.com
رابط صفحتنا في Google
https://g.page/ben-taleb-office-St45?gm
رابط صفحتنا على الويب Site
https://bentaleb-office.business.site
للتواصل او الإستفسار يرجى الأتصال على الأرقام التالية:
(00967-773680805) - (01-245868)
( 00967-771192288) - (00967-773779923)
- الخدمات
- إستشارات هندسية
- مهندس استشاري
- تصاميم هندسية
- تصميم
- تحليل
- انشاء
- كهرباء
- تركيب منظومات الطاقة الشمسية
- مقاولات عامة
- مسح الأراضي واسقاطها
- تصاميم(إنشائية – معمارية)
- دراسة طرقات
- إشراف موقعي
- تنفيذ
- تصميم ديكورات
- تخطيط
- اعرض كل 16 خدمات
- موقع الخدمة
- اليمن – الشرق الأوسط
- Sanaã
- اليَمَن
- صنعاء
- العنوان
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مدرسة المقبلي، 45, صنعاء، اليمن
123456 صنعاء
اليمن
+967-737751258 bentaleb-office-business.site