الجزيرة للديكور وتشطيب واجهات المنازل باجود انواع الحجر الطبيعى على احدث تصاميم واجهات منازل مودرن وتصميمات كلاسيك من انواع الحجر المصرى والمستورد مثل
حجر هاشمى بانواعه
حجر هيصم
حجر كريمى
حجر هاشمى راس
حجر ابيض
حجر هاشمى احمر
حجر فرعونى
حجر رملى
حجر مايكا
طوب حرارى
طوب سورناجه
بالاضافة الى استخدام اشكال وتصاميم متنوعه وحديثة لتصميم اعمال الديكورات الداخلية
نوفر ارخص اسعار الحجر فى مصر لاعمال توريد وتركيب حجر تشطيب الواجهات واحجار الديكورات الداخلية
- الخدمات
- تشطيب و و اجهات
- موقع الخدمة
- مدينة القاهرة الجديدة
- العنوان
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جمال عبد الناصر
11865 مدينة القاهرة الجديدة
مصر
+20-1146491717 el-gezera.com