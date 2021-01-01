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الجزيرة للديكور
مقاولون في مدينة القاهرة الجديدة
نظرة عامة 1مشاريع (1) 2كتاب الافكار (2)
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    • اسعار الحجر الهاشمى فى مصر 2021, الجزيرة للديكور الجزيرة للديكور جدران وأرضياتديكورات الجدران حجر Amber/Gold
    اسعار الحجر الهاشمى فى مصر 2021

    الجزيرة للديكور وتشطيب واجهات المنازل باجود انواع الحجر الطبيعى على احدث تصاميم واجهات منازل مودرن وتصميمات كلاسيك من انواع الحجر المصرى والمستورد مثل

    حجر هاشمى بانواعه

    حجر هيصم

    حجر كريمى

    حجر هاشمى راس

    حجر ابيض

    حجر هاشمى احمر

    حجر فرعونى

    حجر رملى

    حجر مايكا

    طوب حرارى

    طوب سورناجه

    بالاضافة الى استخدام اشكال وتصاميم متنوعه وحديثة لتصميم اعمال الديكورات الداخلية

    نوفر ارخص اسعار الحجر فى مصر لاعمال توريد وتركيب حجر تشطيب الواجهات واحجار الديكورات الداخلية

    الخدمات
    تشطيب و و اجهات
    موقع الخدمة
    مدينة القاهرة الجديدة
    العنوان
    جمال عبد الناصر
    11865 مدينة القاهرة الجديدة
    مصر
    +20-1146491717 el-gezera.com
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