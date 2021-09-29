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online wood art
فنانون ومهَرّة في القاهرة
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    • online wood art
    online wood art
    online wood art
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    نعمل فى الديكورات الداخليه الخشبيه حفر ثرى دى و تو دى اضاءه و ديكور و نطعم اعمالنا بالاستانلس مرايات ترابيزات فواصل 304 و 316 للمطابخ و ادوات الاغذيه


    و تنوع العمل بين المعادن و الاخشاب يطفى على منتوجاتنا جمال يماشى الموضات الحديثه


    المعادن بمجمع الاعمال بالعاشر من رمضان

    مصنع كامل للمعادن و خاصة الاستانلس و النحاس الديكورى


    الاخشاب بحلوان


    ورشة الراوتر و الاخشاب

    حفر بارز و تقطيع و بانوهات على اعلى مستوى

    الخدمات
    معادن و, اخشاب, و اخشاب و
    موقع الخدمة
    • جميع المخافظات توريد فقط
    • القاهرة
    العنوان
    شارع منصور حلوان
    11211 القاهرة
    مصر
    +20-1022555787
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