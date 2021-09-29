نعمل فى الديكورات الداخليه الخشبيه حفر ثرى دى و تو دى اضاءه و ديكور و نطعم اعمالنا بالاستانلس مرايات ترابيزات فواصل 304 و 316 للمطابخ و ادوات الاغذيه
و تنوع العمل بين المعادن و الاخشاب يطفى على منتوجاتنا جمال يماشى الموضات الحديثه
المعادن بمجمع الاعمال بالعاشر من رمضان
مصنع كامل للمعادن و خاصة الاستانلس و النحاس الديكورى
الاخشاب بحلوان
ورشة الراوتر و الاخشاب
حفر بارز و تقطيع و بانوهات على اعلى مستوى
- الخدمات
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- موقع الخدمة
- جميع المخافظات توريد فقط
- القاهرة
- العنوان
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شارع منصور حلوان
11211 القاهرة
مصر
+20-1022555787