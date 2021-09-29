نعمل فى الديكورات الداخليه الخشبيه حفر ثرى دى و تو دى اضاءه و ديكور و نطعم اعمالنا بالاستانلس مرايات ترابيزات فواصل 304 و 316 للمطابخ و ادوات الاغذيه





و تنوع العمل بين المعادن و الاخشاب يطفى على منتوجاتنا جمال يماشى الموضات الحديثه





المعادن بمجمع الاعمال بالعاشر من رمضان

مصنع كامل للمعادن و خاصة الاستانلس و النحاس الديكورى





الاخشاب بحلوان





ورشة الراوتر و الاخشاب

حفر بارز و تقطيع و بانوهات على اعلى مستوى