مهمتنا هي توفير خدمة تنظيف منزلي أفضل للعديد من الأشخاص بسعر منخفض ، وربط الأفراد والسعي إلى ثقة العملاء من خلال توفير خدمة تنظيف منزلي ممتازة ومحترفة.
رؤيتنا أن نكون الاختيار الأول لخدمات التنظيف المنزلية في مصر.
- الخدمات
- شركة نظافة
- تنظيف
- نظافة
- و
- شركة تنظيف
- موقع الخدمة
- أبو رواش
- العنوان
-
ابورواش طريق المنصورية
12676 أبو رواش
مصر
+20-1152352150 sweeda-eg.wixsite.com/clean
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