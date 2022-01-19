شركة كوادر الإعمار - شركة تشطيب وديكور تهتم بتفاصيلك حيث لن تحتاج الي التواجد في الوحدة اثناء العمل، فنحن لدينا فريق من امهر المهندسين المتخصصين في التصميم والتنفيذ، وآخرون للإشراف والعمل علي ايجاد العيوب والثغرات التي لن يراها سوي نحن، فنحن نهتم بأن تكون في حياه بنمط هادئ مريح دون تفاصيل مزعجة.