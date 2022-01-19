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Kawader AL-Eamar
مكاتب هندسية في التجمع الخامس
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التعليقات (1)
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    شركة كوادر الإعمار - شركة تشطيب وديكور تهتم بتفاصيلك حيث لن تحتاج الي التواجد في الوحدة اثناء العمل، فنحن لدينا فريق من امهر المهندسين المتخصصين في التصميم والتنفيذ، وآخرون للإشراف والعمل علي ايجاد العيوب والثغرات التي لن يراها سوي نحن، فنحن نهتم بأن تكون في حياه بنمط هادئ مريح دون تفاصيل مزعجة.

    الخدمات
    تشطيبات ، تصميم داخلي ، تصميم خارجي ، لاند سكيب ، إنشاء
    موقع الخدمة
    مصر
    العنوان
    التجمع الخامس – الحي الأول – المنطقة الثانية – فيلا 31
    11835 التجمع الخامس
    مصر
    +20-1142303777 kawaderaleamar.com

    التعليقات

    omar5aled553
    طبعا انا لي سنتين لكن اظل افتكركم بكل خير، شكرا لكم.
    منذ 4 اشهر
    تاريخ المشروع: أبريل 2020
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