💢 مكتب المرقب للاستشارت الهندسيه والمقاولات 💢
يوجد من هو الجيد ولكن الافضل يصعب الحصول عليه
متخصصون في تصميم مخططات لبيت العمر بما يتناسب و باسعار مناسبة للجميع 🏡
(مسح واسقاط الاراضي , اعداد تصاميم معمارية واجهات منظور ثلاثي الابعاد منظور مؤثث وغير
. عمل التصاميم الانشائية المتكامله , حساب الكميات والتكاليف, عمل مخططات زمنية, اشراف على التنفيذ) والمقاولات العامة 🏗.
للطلب و الاستفسار 👆🏻
💢 بامكانكم التواصل معنا عبر حساباتنا في برامج التواصل
🌐 واتس اب
📲 https://wa.me/967774478527
- الخدمات
- مسح واسقاط الاراضي
- اعداد تصاميم معمارية واجهات منظور ثلاثي الابعاد منظور مؤثث وغير . عمل التصاميم الانشائية المتكامله
- حساب الكميات والتكاليف
- اشراف على التنفيذ) والمقاولات العامة 🏗.
- موقع الخدمة
- YEMEN
- العنوان
-
شارع خولان جوار محطه الحثيلي الوسطئ امام مسبح ونادي الدلفين
00000 sana, a
اليمن
+967-774478527 g.page/r/CaHbSyE1L6a0EA0
يمكننا مساعدتك في بناء منزل أحلامك
لسنا الوحيدون ولكننا الافضل
يوجد من هو الجيد ولكن الافضل يصعب الحصول عليه