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مكتب المرقب للاستشارات الهندسية والمقاولات العامة
مصمم إنشاءات منزلية في sana, a
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    • 💢 مكتب المرقب للاستشارت الهندسيه والمقاولات 💢

    يوجد من هو الجيد ولكن الافضل يصعب الحصول عليه

    متخصصون في تصميم مخططات لبيت العمر بما يتناسب و باسعار مناسبة للجميع 🏡

    (مسح واسقاط الاراضي , اعداد تصاميم معمارية واجهات منظور ثلاثي الابعاد منظور مؤثث وغير

    . عمل التصاميم الانشائية المتكامله , حساب الكميات والتكاليف, عمل مخططات زمنية, اشراف على التنفيذ) والمقاولات العامة 🏗.


    للطلب و الاستفسار 👆🏻

    💢 بامكانكم التواصل معنا عبر حساباتنا في برامج التواصل

    🌐 واتس اب

    📲 https://wa.me/967774478527

    الخدمات
    • مسح واسقاط الاراضي
    • اعداد تصاميم معمارية واجهات منظور ثلاثي الابعاد منظور مؤثث وغير . عمل التصاميم الانشائية المتكامله
    • حساب الكميات والتكاليف
    • اشراف على التنفيذ) والمقاولات العامة 🏗.
    موقع الخدمة
    YEMEN
    العنوان
    شارع خولان جوار محطه الحثيلي الوسطئ امام مسبح ونادي الدلفين
    00000 sana, a
    اليمن
    +967-774478527 g.page/r/CaHbSyE1L6a0EA0
    الكشف القانوني

    يمكننا مساعدتك في بناء منزل أحلامك

    لسنا الوحيدون ولكننا الافضل

    يوجد من هو الجيد ولكن الافضل يصعب الحصول عليه

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