💢 مكتب المرقب للاستشارت الهندسيه والمقاولات 💢

يوجد من هو الجيد ولكن الافضل يصعب الحصول عليه

متخصصون في تصميم مخططات لبيت العمر بما يتناسب و باسعار مناسبة للجميع 🏡

(مسح واسقاط الاراضي , اعداد تصاميم معمارية واجهات منظور ثلاثي الابعاد منظور مؤثث وغير

. عمل التصاميم الانشائية المتكامله , حساب الكميات والتكاليف, عمل مخططات زمنية, اشراف على التنفيذ) والمقاولات العامة 🏗.





للطلب و الاستفسار 👆🏻

💢 بامكانكم التواصل معنا عبر حساباتنا في برامج التواصل

🌐 واتس اب

📲 https://wa.me/967774478527