شبكة هوميفاى تربط بين مئات من أصحاب المنازل مع مئات من المحترفين من كل بقاع العالم .

فعندما يتعلق الأمر بديكور وبناء المنزل لن تجد لدينا تصميمات ملهمة ونصائح فقط بل ستجد لدينا أيضًا محترفين يحولون منزل أحلامك إلى حقيقة . نقدم فى مجلتنا تصميمات معمارية حديثة ، وعدد لا نهائى من الأفكار التى تضفى جمال على حياتك اليومية فى منزلك.

يمكنك تجميع الصور التى تنال إعجابك فى كتاب أفكار وتعرضها مباشرةً على متخصص محترف إن احتجت لذلك. فمن الإلهام للتخطيط ستجد فى هوميفاى كل شىء يحول مسكنك إلى منزلك المفضل .