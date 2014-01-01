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Vento
أدوات منزلية في المنصورة
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    • منتجات فينتو

    بدأنا بتصنيع الجيلاتو الإيطالي الفاخر منذ عام 2014، وبعد الإقبال الكبير الذي شهدناه من العملاء لما يتميز به الجيلاتو من الطعم الغني والنكهة الطازجة أصبح الجيلاتو هو الخيار الصحي الأول للعملاء ،أخذت فينتو على عاتقها نقل هذه التجربة المثيرة لكل العملاء في أنحاء المملكة ومنذ ذلك الحين ونحن نسعى لأن يكون الجيلاتو الإيطالي الفاخر هو الخيار الأول لزبائنكم

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    موقع الخدمة
    المنصورة
    العنوان
    11001 المنصورة
    مصر
    +20-1003619819 vento.sa
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