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كل تفصيلة صغيرة تصنع فارق في منزلك، على عكس ما نعتقده جميعا وما يتم في الأساس وهو الاهتمام بالتصميم ككل ونهمل التفاصيل الصغيرة مما يجعل دائما التصميم في النهاية يفتقر للمسات تظهر جماله وأناقته كي تصبح الصورة كاملة، لذا من الضروري…
إذا كنت تمتلك بقعة فارغة في منزلك يمكنك استغلالها بطريقة مثالية لتنظيم ديكور منزلك وملىء المكان، فالبعض لديهم مشكلة مع تلك المساحات الفارغة ولا يعرفون كيف يقومون بملئها دون التسبب في فوضى، ويبدو أن هناك أكثر من حل سوف نقترحه عليك…